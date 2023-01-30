Поджегшего автомобиль с буквой Z и «Своих не бросаем» юношу задержали в Москве

В Москве задержали юношу за поджег Land Crusier с символом Z и «Своих не бросаем»

В Москве задержали 23-летнего молодого человека за поджог автомобиля с символом «Z» и «Своих не бросаем», сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, в субботу ночью фигурант поджег Land Crusier на Алтуфьевском шоссе. Пламя удалось потушить пожарным, которые проезжали мимо, однако у автомобиля сгорел моторный отсек и передняя часть салона.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас решает вопрос об аресте юноши.

Ранее стало известно, что в Омске полицейские задержали 45-летнего инженера за поджог автомобилей с буквой Z.