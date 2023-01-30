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03:43, 30 января 2023Россия

Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о боях против «Азова» в Клещеевке

РИА Новости: бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о боях против полка «Азов» в Клещеевке в ДНР

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Бойцы частной военной компании «Вагнер» рассказали РИА Новости о боях против подразделений полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) за освобождение села Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР).

По словам бойцов, подступы к селу обороняла 53-я механизированная бригада украинских войск, части теробороны и подразделения нацбатальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен). Во время боев они отступили первыми, но в самой Клещеевке и укрепрайоне на окрестных высотах подразделения «Вагнера» столкнулись с подразделениями «Азова».

Собеседники агентства заявили, что Киев, стремясь сдержать натиск российских сил под Артемовском всеми доступными средствами, перебросили туда элитные части.

20 января Минобороны России сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Клещеевка под Артемовском (украинское название города — Бахмут) в ДНР. Также российские военнослужащие уничтожили склад реактивных снарядов для систем залпового огня Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Звановка.

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Марина Совина
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