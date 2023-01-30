Мобилизованный россиянин сбежал из части и 12 дней прожил в баре

Во Владимирской области сбежавший из части в бар мобилизованный получил два года колонии

Во Владимирской области мобилизованный мужчина сбежал из войсковой части, 12 дней прожил в баре и в результате был осужден на два года колонии. Об этом сообщается на сайте Владимирского гарнизонного суда.

Как следует из приговора суда, ночью 18 октября 2022 года уроженец Липецкой области захотел отдохнуть от службы, перелез через забор войсковой части и отправился в кафе поблизости, где употреблял алкоголь до закрытия. После этого мужчина переместился в круглосуточный гриль-бар в городе Коврове, где продолжал пить спиртные напитки до 30 октября, пока его не задержали сотрудники военной полиции.

Одна из сотрудниц гриль-бара рассказала, что в ночное время мобилизованный спал за столиком в зале бара. Кроме того, в один из дней она видела рядом с ним других мужчин в военной форме.

30 октября помощнику военного коменданта сообщили, что несколько пьяных военнослужащих нарушают порядок в местном баре. В результате в комендатуру доставили троих человек, включая сбежавшего мобилизованного.

В свою очередь, обвиняемый полностью признал вину и заявил, что осознавал незаконность своего поступка. Однако, по его словам, не собирался уклоняться от военной службы, а лишь хотел немного отдохнуть. Суд признал его виновным по статье уголовного кодекса о дезертирстве и приговорил к двум годам в колонии-поселении.

Первое уголовное дело о дезертирстве мобилизованного было возбуждено в октябре 2022 года. Как рассказал адвокат Павел Чиков, мужчина заявил командиру, что отказывается ехать на Украину, после чего сбежал через дырку в заборе.