В России взлетел спрос на работников без опыта

«Авито Работа»: число вакансий для специалистов без опыта в 2022 году выросло в 3,8 раза

В 2022 году спрос на работников без опыта в России взлетел в 3,8 раза, а медианная зарплата в вакансиях для таких кандидатов выросла на 21 процент, до 40 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования «Авито Работы» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Наибольший рост числа вакансий для молодых специалистов пришелся на отрасли продаж и ретейла. Число предложений для начинающих торговых представителей за год удвоилось, а для менеджеров по продажам увеличилось на 21 процент. Работников без опыта стали чаще искать и в сфере общественного питания: количество вакансий поваров и пекарей выросло в 2,4 раза.

Наибольшие зарплаты предлагают офисным сотрудникам (до 145 тысяч рублей), начинающим рекрутерам (50 тысяч рублей), торговым представителям (45 тысяч рублей) и менеджерам по продажам (42,2 тысячи рублей). Чаще всего молодых специалистов в 2022 году искали в Москве (более 500 тысяч объявлений), Санкт-Петербурге (почти 265 тысяч объявлений), Ростове-на-Дону и Казани (около 104 тысяч объявлений), Новосибирске (около 84 тысяч объявлений).

Кроме того, в 2022 году более чем в полтора раза выросло число вакансий для молодых россиян, включая подростков от 14 лет — всего за год компании опубликовали более 200 тысяч позиций. В середине января 2023 года на платформе «Авито Работа» было более 12 тысяч объявлений, подходящих по условиям соискателям от 14 лет. Чаще всего подростков приглашают в сферу клиентского обслуживания на позиции, где можно оперативно приступить к работе после короткого обучения. Например, четверть из размещенных объявлений — вакансии курьеров.