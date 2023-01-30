Виктор Бут оценил последствия поставки Западом танков Украине

Виктор Бут заявил, что поставка Западом танков Киеву не повлияет на результат спецоперации

Российский бизнесмен Виктор Бут, который 14 лет находился в американской тюрьме за торговлю оружием, в интервью «Комсомольской правде» оценил последствия поставки Западом танков Украине.

По его мнению, поставка танков Киеву не повлияет на результат специальной военной операции (СВО), но может добавить сложностей.

«У нас линия соприкосновения почти тысяча километров. Можно собрать танки и добиться локального успеха. На сам результат спецоперации это вряд ли повлияет, но сложностей добавит», — заявил Бут, добавив при этом, что российские военные «примут необходимые меры».

8 декабря Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Предварительно обоих осужденных помиловали.

