Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:40, 30 января 2023Россия

Виктор Бут оценил последствия поставки Западом танков Украине

Виктор Бут заявил, что поставка Западом танков Киеву не повлияет на результат спецоперации
Виктор Бут

Виктор Бут. Фото: агентство «Москва»

Российский бизнесмен Виктор Бут, который 14 лет находился в американской тюрьме за торговлю оружием, в интервью «Комсомольской правде» оценил последствия поставки Западом танков Украине.

По его мнению, поставка танков Киеву не повлияет на результат специальной военной операции (СВО), но может добавить сложностей.

«У нас линия соприкосновения почти тысяча километров. Можно собрать танки и добиться локального успеха. На сам результат спецоперации это вряд ли повлияет, но сложностей добавит», — заявил Бут, добавив при этом, что российские военные «примут необходимые меры».

8 декабря Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Предварительно обоих осужденных помиловали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Эрдоган допустил «шокирующее» Швецию решение по членству Финляндии в НАТО
Грузовик потерял радиоактивную капсулу на трассе в Австралии
Виктор Бут оценил последствия поставки Западом танков Украине
Кардиолог перечислила полезные для сосудов продукты
МИД России обвинил НАТО в «зомбировании» стран
Россиянка побывала в Грузии и описала страну словами «полное подражание Европе»
Остывающий Тихий океан назвали угрозой для мирового рынка зерна
Виктор Бут анонсировал выставку своих рисунков
Американский генерал раскритиковал британскую армию
Учительницу приговорили к трем месяцам тюрьмы за роман с учеником
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.