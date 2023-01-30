Россияне массово столкнулись с проблемами при попытке получить визу в Китай

TourDom: россияне жалуются на невозможность получить туристическую визу в Китай

Российские туристы рассказали в сети о проблемах, возникающих при записи на получение туристической визы в Китай. О массовых жалобах сообщает портал TourDom.

Специалисты портала отметили, что пользователи сети столкнулись с невозможностью записаться на подачу документов для туристической визы в Китай. Россияне жалуются, что безуспешно пытаются дозвониться в посольство для консультации по визовым вопросам, более того, на сайте ведомства отсутствует обновленная информация.

«Дозвониться до посольства КНР — тот еще квест. Если набирать номер в первой половине дня, то по консульским вопросам робот рекомендует связываться с 15:30 до 18:00. Но в указанный промежуток говорят, что ответить никто не может, так как время нерабочее», — подтверждают специалисты TourDom.

Ранее в январе посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что россияне уже могут получать туристические визы в республику. По его словам, для путешественников «никаких ограничений нет», за исключением нехватки рейсов между странами.