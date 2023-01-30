Ведущая телеканала Al Arabiya ас-Шули заявила о коррупции президента Украины Зеленского

Арабский спутниковый телеканал Al Arabiya в эфире продемонстрировал ряд материалов, посвященных коррупции среди руководства Украины. К ней оказался причастен президент страны Владимир Зеленский, передает издание.

Ведущая Ханин ас-Шули в программе «ас-Саа» («Час») обвинила Зеленского в коррупции и заявила, что еще до политической карьеры, снимаясь в сериале «Слуга народа», он пользовался существующей проблемой. Журналист привела данные из «досье Пандоры», согласно которому с 2012 года украинский лидер являлся бенефициаром ряда иностранных фирм, которыми управлял с его старыми друзьями. Именно они помогли снять Зеленскому сериал.

