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23:57, 30 января 2023Мир

Зеленского обвинили в коррупции

Ведущая телеканала Al Arabiya ас-Шули заявила о коррупции президента Украины Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Арабский спутниковый телеканал Al Arabiya в эфире продемонстрировал ряд материалов, посвященных коррупции среди руководства Украины. К ней оказался причастен президент страны Владимир Зеленский, передает издание.

Ведущая Ханин ас-Шули в программе «ас-Саа» («Час») обвинила Зеленского в коррупции и заявила, что еще до политической карьеры, снимаясь в сериале «Слуга народа», он пользовался существующей проблемой. Журналист привела данные из «досье Пандоры», согласно которому с 2012 года украинский лидер являлся бенефициаром ряда иностранных фирм, которыми управлял с его старыми друзьями. Именно они помогли снять Зеленскому сериал.

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Марина Совина
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