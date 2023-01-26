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18:56, 26 января 2023Бывший СССР

В Киеве рассказали об ультиматуме Запада Зеленскому

Экс-советник Кучмы Соскин: Запад выдвинул Зеленскому ультиматум по военной поддержке
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Западные государства потребовали, чтобы президент Украины Владимир Зеленский усилил контроль за денежными потоками в стране и начал бороться с коррупцией в рядах своих соратников. Об этом на своем YouTube-канале рассказал Олег Соскин, экс-советник бывшего главы республики Леонида Кучмы.

«Я понимаю так, что Зеленскому был выдвинут ультиматум. Ему показали схемы, по которым идет разворовывание продовольствия в Украине, то есть схемы коррупции в Министерстве обороны, в кабинете министров, (…) назвали этих лиц в офисе президента», — считает он.

По утверждению Соскина, украинскому лидеру были названы жесткие условия, при выполнении которых Киеву продолжат оказывать военную и финансовую поддержку. «То есть Запад говорит: "Если мы тебе даем деньги, то тогда мы эти деньги должны контролировать. Не должно быть коррупции и взяточничества"», — пояснил он.

Ранее на Украине произошло сразу несколько крупных отставок. В частности, постов лишились замглавы Минобороны Вячеслав Шаповалов, замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко и заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко.

Позже Соскин заявил, что происходящее в правительстве Украины говорит о крахе Зеленского.

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Варвара Кошечкина
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