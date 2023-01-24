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11:03, 24 января 2023Бывший СССР

Замминистра обороны Украины уволился после скандала с закупками для ВСУ

Замминистра обороны Украины Шаповалов уволился после скандала с закупками для ВСУ

Фото: Pool / Reuters

Заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов уволился после скандала с закупками для армии страны. Об этом сообщается на сайте украинского оборонного ведомства.

«Министр обороны Украины [Алексей Резников] сегодня поддержал просьбу Вячеслава Шаповалова относительно его увольнения с должности заместителя министра обороны Украины и обратился с соответствующим представлением в Кабинет министров Украины», — сказано в заявлении.

Уточняется, что Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он попросил об увольнении, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения армии «в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания». При этом Минобороны называет обвинения необоснованными и безосновательными. Ведомство также считает, что отставка Шаповалова позволит сохранить доверие общества и международных партнеров.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» заявило, что Минобороны республики разворовывает бюджет, выделенный на обеспечение тыловых частей ВСУ провизией. Изучив договор об оказании соответствующих услуг, заключенный с компанией «Актив Компани», журналисты выяснили, что указанные там цены на продукты сильно завышены в сравнении с ценами в обычных магазинах. Позже в министерстве объяснили высокий ценник технической ошибкой.

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Кристина Есикова
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