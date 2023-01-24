Заместителя генпрокурора Украины уволили

Заместителя генпрокурора Украины Симоненко уволили с должности по собственному желанию

Заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко уволили с должности по собственному желанию, сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

«Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко», — говорится в сообщении.

Это стало третьим увольнением высокопоставленного украинского чиновника за утро 24 января. Ранее президент Украины Владимир Зеленский издал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с поста замглавы своего офиса.

Затем стало известно, что заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов уволился после скандала с закупками для армии страны. Уточняется, что Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины.