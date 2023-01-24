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09:31, 24 января 2023Бывший СССР

Зеленский уволил Тимошенко

Президент Украины Зеленский подписал указ об увольнении замглавы своего офиса Тимошенко

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с поста замглавы своего офиса. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Заявление об уходе с должности, ранее опубликованное самим Тимошенко, датируется 23 января 2023 года. В публикации он также поблагодарил Зеленского и граждан Украины за доверие.

«Страна» также писала, что пост Тимошенко может занять глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба.

О возможном увольнении замглавы офиса президента сообщали 19 января. По информации «РБК-Украина», Тимошенко может стать главой областной военной администрации на подконтрольной киевским властям части Херсонской области.

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Алевтина Запольская
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