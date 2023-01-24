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09:14, 24 января 2023Бывший СССР

Замглавы офиса Зеленского подтвердил свою отставку

Замглавы офиса президента Украины Зеленского Кирилл Тимошенко подтвердил свою отставку

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко подтвердил свою отставку. Об этом он сообщил в Telegram.

«Честь имею! До встречи. С уважением, Кирилл Тимошенко», — написал он. На опубликованной фотографии Тимошенко показал заявление об уходе с должности, которое датируется 23 января 2023 года. Кроме того, он поблагодарил Зеленского и граждан Украины за доверие.

О возможном увольнении замглавы офиса президента страны стало известно 19 января. По информации «РБК-Украина», Тимошенко может стать главой областной военной администрации на подконтрольной киевским властям части Херсонской области. Источник издания сообщил, что решение о новом назначении примут в ближайшие дни.

Также Зеленский заявил, что в структурах центральной власти республики произойдут масштабные кадровые перестановки. Как он утверждает, некоторые из таких решений приняли 23 января, а часть из них утвердят 24 января. По словам президента Украины, кадровые перестановки коснутся «управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе».

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Кристина Есикова
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