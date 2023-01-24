Замглавы офиса Зеленского подтвердил свою отставку

Замглавы офиса президента Украины Зеленского Кирилл Тимошенко подтвердил свою отставку

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко подтвердил свою отставку. Об этом он сообщил в Telegram.

«Честь имею! До встречи. С уважением, Кирилл Тимошенко», — написал он. На опубликованной фотографии Тимошенко показал заявление об уходе с должности, которое датируется 23 января 2023 года. Кроме того, он поблагодарил Зеленского и граждан Украины за доверие.

О возможном увольнении замглавы офиса президента страны стало известно 19 января. По информации «РБК-Украина», Тимошенко может стать главой областной военной администрации на подконтрольной киевским властям части Херсонской области. Источник издания сообщил, что решение о новом назначении примут в ближайшие дни.

Также Зеленский заявил, что в структурах центральной власти республики произойдут масштабные кадровые перестановки. Как он утверждает, некоторые из таких решений приняли 23 января, а часть из них утвердят 24 января. По словам президента Украины, кадровые перестановки коснутся «управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе».