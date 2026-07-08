В России отреагировали на идею ввести выплаты за пять и десять лет брака

Депутат Бессараб: Идея выплат за 5 и 10 лет брака вряд ли способствует уменьшению разводов

Если люди собираются разводиться, то вряд ли брак спасут 5 или 10 тысяч рублей, считает член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Реакцией на идею ввести соответствующие выплаты она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее с предложением платить супругам по 5 и 10 тысяч рублей за 5 и 10 лет в браке выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, властям «было бы правильнее» стимулировать молодые семьи, учитывая большое число разводов.

По мнению Бессараб, подобные символические выплаты далеко не тот мотиватор, который должен быть использован для сохранения священных уз брака. Все зависит от любви, уважения и понимания в семье, убеждена депутат.

Сегодня, в День семьи, любви и верности, хочется пожелать как можно большему количеству пар сохранить это светлое чувство — любовь к друг другу, и все вопросы решать, просто разговаривая друг с другом Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Что касается непосредственно раздачи денег, то, на мой взгляд, сегодня условия формирования бюджета достаточно жесткие. У нас есть определенные проблемы, и подходить к социальным мерам поддержки нужно с большой осторожностью. Безусловно, у нас есть сейчас приоритетные задачи, а именно поддержка участников и ветеранов специальной военной операции, членов их семей, поддержка старшего поколения, многодетных семей, одиноких, тех, кто нуждается в помощи государства», — высказалась парламентарий.

Дополнительная раздача денег просто в связи с тем, что люди вступили в брак с целью сохранить этот союз, по мнению политика, является излишней. Эти цели должны достигаться другими методами, убеждена она.

До этого Бессараб сообщила, что с 1 июня в России начался прием заявлений на получение новой семейной выплаты. В разговоре с «Лентой.ру» депутат также раскрыла условия получения денежных средств.

