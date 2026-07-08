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13:19, 8 июля 2026Спорт

Аргентинский форвард «Спартака» рассказал о предпочтениях в русской кухне

Аргентинский форвард «Спартака» Солари рассказал, что он любит борщ
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Аргентинский форвард «Спартака» Пабло Солари рассказал о предпочтениях в русской кухне. Его слова приводит Metaratings.

«Из русской кухни больше всего я люблю борщ. Странный, но вкусный суп. Всегда, когда еду в новое место, не отказываюсь от национальной еды. Готов все пробовать, обычно все нравится», — сказал Солари.

25-летний аргентинец выступает за «Спартак» с февраля 2025 года. В прошлом сезоне он провел 39 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 7 результативных передач.

В составе «Спартака» Солари выиграл Кубок России. После финального матча с «Краснодаром», в котором красно-белые выиграли в серии пенальти, игрок разбил трофей.

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