Замглавы офиса Зеленского задумали отправить в Херсон после увольнения

«РБК-Украина»: замглавы офиса Зеленского Тимошенко отправят в Херсон после увольнения

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко, написавший заявление об увольнении, может стать главой областной военной администрации на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По информации источника в офисе украинского лидера, решение о новом его назначении будет принято в ближайшие дни. Собеседник издания отметил, что отправка Тимошенко в Херсон обсуждалась еще до увольнения.

Ранее «Украинская правда» сообщила, что Тимошенко написал заявление об увольнении с должности замглавы офиса Зеленского. Вместо него планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.