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05:42, 24 января 2023Бывший СССР

Замглавы офиса Зеленского задумали отправить в Херсон после увольнения

«РБК-Украина»: замглавы офиса Зеленского Тимошенко отправят в Херсон после увольнения

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко, написавший заявление об увольнении, может стать главой областной военной администрации на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По информации источника в офисе украинского лидера, решение о новом его назначении будет принято в ближайшие дни. Собеседник издания отметил, что отправка Тимошенко в Херсон обсуждалась еще до увольнения.

Ранее «Украинская правда» сообщила, что Тимошенко написал заявление об увольнении с должности замглавы офиса Зеленского. Вместо него планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

Марина Совина
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