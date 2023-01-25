В Киеве указали на признаки приближающегося краха Зеленского

Бывший советник Кучмы Соскин назвал кадровые перестановки предвестником краха Зеленского

Кадровая чехарда в украинском правительстве свидетельствует о тяжелом положении президента страны Владимира Зеленского. Это на своем YouTube-канале предположил советник экс-главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Эти кадровые отставки и очень грязные дела по деньгам, по коррупции, по краже государственных народных денег, имущества, в Минобороны и так далее <…> свидетельствуют о крахе режима Зеленского и президентской партии "Слуга народа"», — сказал он.

23 января Зеленский заявил, что в структурах центральной власти республики произойдут масштабные кадровые перестановки. По словам президента Украины, кадровые перестановки коснутся «управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе».

Позднее свою отставку подтвердил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко. По информации СМИ, он может стать главой областной военной администрации на подконтрольной киевским властям части Херсонской области.

17 января Алексей Арестович также объявил об уходе с поста советника офиса президента Украины. «Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — объяснил он.