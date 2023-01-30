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10:41, 30 января 2023Экономика

В России взлетели объемы майнинга из-за высокого спроса на криптовалюту

«Ъ»: мощности майнинговых площадок в РФ резко выросли вместе со спросом на криптовалюту

Фото: Jemima Kelly / Reuters

Мощности майнинговых площадок в России резко выросли вместе со спросом на криптовалюту и по итогам 2022 года превысили 500 мегаватт, рассказали «Коммерсанту» участники рынка. По их словам, росту также способствовали низкие цены на оборудование.

Лидером по объему мощностей стала компания BitRiver — к концу года он взлетел в 2,5 раза, до 300 мегаватт на восьми площадках, заявил изданию ее основатель Игорь Рунец. На втором месте разместилась Уральская майнинговая компания (UMC) с вычислительной мощностью 88 мегаватт. Другие крупные площадки — BitCluster, EMCD и BWCUG — располагают 60 мегаваттами, 50 мегаваттами и 20 мегаваттами соответственно.

При этом год прошел успешно не для всех — BWCUG, к примеру, сократила мощности. По словам представителей компании, интерес со стороны новых клиентов из Европы и Северной Америки к отечественным площадкам невысок, а законодательные перспективы майнинга неопределенны. Директор по маркетингу EMCD Алиса Цуканова ожидает, что доходность бизнеса может упасть в случае установки в России специальных тарифов на электроэнергию и отдельного налогообложения для майнеров.

При этом игроки рынка напоминают, что в настоящее время майнинг находится вне правового поля, но ни под какие запреты не попадает. Криптовалютные правоотношения в стране можно зафиксировать как минимум в рамках экспериментального правового режима, заявил Игорь Рунец из BitRiver.

В ноябре 2022 года в Госдуму внесли законопроект о легализации майнинга, однако он до сих пор не был принят из-за опасений одного из участников обсуждения, что криптовалюты будут использоваться для незаконного вывода денег из страны, писал «Интерфакс». Ранее Минфин сообщал, что легализации криптовалют противится ЦБ. По словам председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, в отношении майнеров могут установить либо аналог единого налога на вмененный доход (ЕНВД, ставка 7,5-15 процентов), либо налог на прибыль в 20 процентов.

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Софья Ермакова
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