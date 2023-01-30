Россиянин предстанет перед судом за убийство двух женщин ради наследства

В Пермское крае россиянин убил сожительницу брата и ее подругу ради наследства

В Пермском крае предстанет перед судом обвиняемый в убийстве двух женщин россиянин. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, причиной расправы стало наследство — злоумышленник решил расправиться с сожительницей умершего брата, которая по завещанию являлась законной наследницей имущества. Чтобы произвести отчуждение в пользу родственницы и в дальнейшем самому заполучить наследство, злоумышленник вооружился огнестрельным оружием и отправился к дому жертвы в деревне Кеты.

Когда он ворвался внутрь, то оказалось, что в гостях у сожительницы брата находится ее подруга. Мужчина выстрелил по очереди в каждую женщину, а после, вооружившись ножом, нанес жертвам удары в жизненно важные органы.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

28 января сообщалось, что в Татарстане перед судом предстанут трое местных жителей, которые избили и утопили 46-летнюю женщину.

