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16:59, 28 января 2023Силовые структуры

Трое россиян предстанут перед судом по делу об избиении и утоплении женщины

В Татарстане трое жителей обвиняются в избиении и утоплении женщины за распитие алкоголя

Фото: Shutterstock

В Татарстане перед судом предстанут трое местных жителей, которые избили и утопили 46-летнюю женщину. Об этом в субботу, 28 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Молодых людей 18, 20 и 21 года обвиняют в преступлениях по пунктам «в», «д», «ж» части 2 статьи 105 («Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору») и части 4 статьи 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») УК РФ.

По версии следствия, в ночь на 13 апреля 2022 один из фигурантов решил убить женщину, с которой находился в близких отношениях. Якобы за употребление алкоголя он сначала избил потерпевшую, а затем вместе со своими приятелями стал топить ее в ванне с холодной водой. Позже женщину, находящуюся в беспамятстве, в багажнике вывезли на реку и сбросили в воду. Тело нашли на следующий день, потерпевшая умерла от переохлаждения.

Ранее сообщалось, что в Казани неизвестный до смерти забил молотком 36-летнюю женщину во дворе дома.

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Илона Палей
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