Неизвестный подкараулил россиянку во дворе дома и до смерти забил молотком

В Казани неизвестный до смерти забил молотком 36-летнюю женщину во дворе дома

В Казани неизвестный убил 36-летнюю женщину, забив ее молотком. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает Telegram-канал «112».

По имеющимся данным, двое мужчин заранее спланировали расправу над потерпевшей. Они караулили ее с двух сторон дома на Краснококшайской улице. Когда жертва вышла из подъезда, мужчина напал на нее с молотком и нанес множество ударов по голове. Затем подельники сбежали.

Россиянку доставили в больницу, но она скончалась. Полицейские ищут сообщников и устанавливают мотив преступления.

Ранее стало известно, что в бане во Всеволожске нашли расчлененные и разложенные по трем пакетам останки мужчины.

