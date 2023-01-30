Сменивший имя на Джонни Депп художник подал в суд на Первый канал

Художник Джонни Депп подал в суд на Первый канал за упоминание его под старым именем

Российский художник, который в прошлом году сменил имя и фамилию на Джонни Депп, подал в суд на Первый канал. Об этом он сообщил «Газете.Ru».

Художник рассказал, что в одном из выпусков передачи «Доброе утро» Первый канал не учел смену его имени и назвал его Игорь Ректор, что «сильно его расстроило». Он сообщил, что отправил иск в Останкинский районный суд с требованием возместить нанесенный ему моральный вред на сумму в 10 миллионов рублей.

Депп рассказал, что телеканал сделал сюжет о том, как из бесполезных подарков делают что-то интересное. «Мне подарили пачку ненастоящих банкнот, и я решил сделать картину. Наклеил на полотно все купюры и сверху нарисовал цветы. Первый канал захотел снять сюжет про это», — вспомнил он.

«Я по документам Джонни Депп, соответственно, я так и сказал. Потом выяснилось, что имя не пройдет, потому что оно связано с американским человеком. И когда вышел сюжет — написали Игорь Ректор», — описал художник ситуацию. По его словам, после выхода выпуска передачи ему начали звонить партеры, недовольные его упоминанием под другим именем.

«У меня есть виртуальный музей, я сотрудничаю как Джонни Депп. Появились вопросы, это повлияло на мою репутацию. Неприятно очень. Мне, как художнику, важно, чтобы было нормальное состояние и вдохновение дольше творить», — признался художник. На вопрос о том, как он оценивает шансы на победу, Депп ответить не смог. Он добавил, что впервые сталкивается с подобной ситуацией.

Летом 2022 года художник Игорь Ректор и его невеста Екатерина Кирпичникова сменили имена на Джонни Деппа и Анджелину Джоли. Осенью пара узаконила свои отношения.