Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:04, 30 января 2023Мир

В парламенте Великобритании призвали к прямому столкновению с Россией

Глава комитета парламента Британии Эллвуд призвал к прямому столкновению с Россией

Фото: РИА Новости

Великобритания, уже вовлеченная в конфликт на Украине, должна столкнуться с Россией «лицом к лицу», заявил глава оборонного комитета британского парламента Тобиас Эллвуд в эфире SkyNews.

«Нам необходимо встретиться с Россией лицом к лицу, а не оставлять Украине всю работу», — подчеркнул парламентарий.

Эллвуд призвал увеличить оборонный бюджет Великобритании, а также отменить ранее принятое правительством решение сократить британскую армию на 10 тысяч человек.

Ранее Великобритания начала подготовку танкистов Вооруженных сил Украины для освоения танков Challenger 2.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Вооруженные силы России заняли более выгодные позиции в районе Угледара
Россиянин застрелил сожителя бывшей жены и с ее помощью спрятал тело
Опубликована карта боевых действий на Украине
Россиянкам раскрыли простые способы похудеть в талии
Назван самый распространенный размер первоначального взноса по ипотеке
Нового посла США встретили в России скандированием «Америка — страна-террорист»
Новый посол США покинула здание МИД России
Украинское правительство захотело повысить цены на ЖКХ
Вылетевший из Салехарда российский самолет столкнулся со стаей птиц
Президент Хорватии заявил о провоцировании России на вооруженный конфликт
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.