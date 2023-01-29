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15:29, 29 января 2023Мир

Великобритания начала подготовку украинских танкистов

Минобороны Великобритании заявило о начале подготовки экипажей ВСУ для танков Challenger 2

Фото: Inquam Photos / Reuters

Великобритания начала подготовку танкистов Вооруженных сил Украины (ВСУ) для освоения танков Challenger 2. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.

«Украинские танкисты прибыли в Великобританию для начала подготовки к продолжению борьбы с Россией», — говорится в сообщении.

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Всего в Великобритании числится 227 танков Challenger 2. Однако, по данным The Sun, к бою готовы около 60. Из них 14 планируют поставить Украине.

Ранее инструктор Вооруженных сил Украины признал, что западная техника гораздо сложнее советской, и сравнил пересадку на современный танк с разницей вождения машины 1950-х и спорткара Porsche.

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Глеб Бажуткин
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