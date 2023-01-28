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13:32, 28 января 2023Бывший СССР

Инструктор ВСУ рассказал о сложностях вождения немецкого танка Leopard

FT: инструктор ВСУ рассказал о сложностях вождения танка Leopard и сравнил его с Porsche

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Инструктор Вооруженных сил Украины (ВСУ) сравнил пересадку на немецкий танк Leopard с разницей вождения машины 50-х и спорткара Porsche. Об этом пишет издание Financial Times.

Инструктор признал, что западная техника гораздо сложнее советской. Потому тренировки украинских военных из-за обучения по использованию немецких танков Leopard 2 в феврале резко усложнятся.

Илона Палей
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