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11:05, 27 января 2023Бывший СССР

Украина получит 60 польских танков PT-91 Twardy

Глава офиса Зеленского Ермак сообщил, что Варшава отправит Киеву 60 танков PT-91 Twardy

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Помимо 14 основных боевых танков Leopard немецкого производства Киев получит от Варшавы еще 60 танков PT-91 Twardy. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram.

«Польша отправит на Украину 60 танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2», — сообщил Ермак.

Twardy является глубокой польской модернизацией советского танка Т-72.

Ранее Ермак обсудил в Киеве с послами стран «Группы семи» (G7) и специальным представителем Европейского союза (ЕС) проведение совместного с Украиной форума «семерки».

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Василий Мека
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