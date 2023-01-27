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08:39, 27 января 2023Бывший СССР

Глава офиса Зеленского обсудил с послами стран G7 совместный с Украиной форум

Глава офиса Зеленского Ермак обсудил с послами стран G7 проведение форума с Украиной

Фото: @AndriyYermak

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудил в Киеве с послами стран «Группы семи» (G7) и специальным представителем Европейского союза (ЕС) проведение совместного с Украиной форума «семерки». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис украинского лидера.

«Глава офиса президента подробно проинформировал собеседников об обстановке на передовой. Стороны также обсудили подготовку к проведению саммита Группы семи и Украины», — говорится в публикации.

Чиновники также обсудили санкции против России и планируемое заседание Генеральной ассамблеи ООН, которое намереваются посвятить обсуждению так называемой «формулы мира», предложенной Зеленским для достижения прекращения боевых действий на Украине.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил, что условие Зеленского о прекращении конфликта с Москвой при полном выводе российских войск с территории республики неприемлемо.

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Василий Мека
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