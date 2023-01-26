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15:30, 26 января 2023Бывший СССР

В России отреагировали на условие Зеленского о прекращении конфликта

Депутат Чепа назвал неприемлемым условие Зеленского о прекращении конфликта с Россией
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Условие президента Украины Владимира Зеленского о прекращении конфликта с Москвой при полном выводе российских войск с территории республики неприемлемо. Так на заявление украинского лидера в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат считает, что это противоречит интересам республик Донбасса, Запорожья и Херсонщины, вошедших в состав России в 2022 году, а также Крыма.

«У нас даже конституционно Крым — это территория России, четыре региона, которые вошли в состав страны, — это территория России. Он (Владимир Зеленский — прим. "Ленты.ру") считает, что это территория Украины, на которой они могут разворачивать базы НАТО и угнетать российских граждан, которые имеют иные политические взгляды на жизнь, чем взгляды, которые навязывают Украине», — поделился мнением парламентарий.

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В интервью телеканалу Sky News Владимир Зеленский заявил, что видит только один способ прекращения боевых действий. «Могу вам точно сказать, что, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Это все», — сказал глава государства. Он добавил, что для него приоритет — это люди, поэтому он не желает «воевать на территории России». В марте 2022 года Владимир Путин заявлял, что появление российских войск под Киевом не связано с планами оккупации Украины.

Отвечая на вопрос, поможет ли прекратить конфликт переговоры с президентом России Владимиром Путиным, политик отметил, что ему неинтересна такая встреча.

В Кремле в свою очередь заявили, что Зеленский давно перестал быть возможным оппонентом для Путина. «Он не решил проблему Донбасса. Он не выполнил Минские договоренности. Как выяснилось, он не собирался их выполнять. Он готовился к войне», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее представитель российского лидера отмечал, что сейчас нет условий для переговоров Москвы и Киева.

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Варвара Кошечкина
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