Зеленский назвал условие завершения конфликта на Украине

Зеленский: конфликт завершится, когда российские войска покинут территорию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие завершения конфликта. Свое мнение на этот счет он высказал в интервью телеканалу Sky News.

Украинский лидер заявил, что военные действия завершатся после того, как российские войска покинут территорию страны. «Могу вам точно сказать, что, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Это все», — сказал он.

Ранее украинский лидер заявил, что Вооруженные силы (ВС) России продвигаются на востоке.