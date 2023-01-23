В Кремле высказались о переговорах с Украиной

Пресс-секретарь Путина Песков заявил об отсутствии условий для переговоров с Украиной

В настоящее время отсутствуют условия для проведения переговоров с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля сказал, что таких условий нет ни де-факто, ни де-юре.

«Мы слышим заявления из Киева, мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима. Поэтому можно де-факто признать одно: никаких условий для переговоров нет», — сообщил представитель президента.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что для того, чтобы переговоры между Украиной и Россией состоялись, необходимо прийти к согласию по двум правовым аспектам.

После начала специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Путина начать диалог. Российские власти отвергали такую возможность, заявляя, что переговоры возможны в случае, если украинские военные сложат оружие.

Тем не менее в первые месяцы боевых действий шли переговоры делегаций Москвы и Киева. Последняя очная встреча завершилась в Стамбуле 29 марта. После этого несколько раундов прошли в онлайн-формате, а затем переговоры прекратились. В сентябре Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с Москвой, пока пост главы государства занимает Путин.