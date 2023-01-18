Медведев назвал два условия для новых переговоров по Украине

Медведев назвал признание Украиной новых территорий России условием для новых переговоров

Для того, чтобы переговоры между Украиной и Россией состоялись, необходимо прийти к согласию по двум правовым аспектам. Их озвучил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Во-первых, [необходимо] признание (или как минимум молчаливое принятие) результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, которые воплощены сегодня во внутреннем праве России — в ее Конституции. И во-вторых, выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения», — написал политик.

Медведев, говоря о выработке международных норм, привел в пример подготовку Устава Организации объединенных наций (ООН) в 1945 году. Он считает, что для переговора нужно создать перечень правил, который дополнят систему норм jus cogens.

По словам Медведева, говоря о ведении переговоров, политики вспоминают принципы международного права как основу для их ведения, при этом существует проблема их толкования. В частности, по мнению политика, как минимум два из семи принципов из Устава ООН понимаются Россией и враждебными ей государствами по-разному.

«Это принцип самоопределения наций (в части бывших республик Донбасса и других бывших территорий Украины). И принцип добросовестного исполнения международных обязательств (в части Минских соглашений)», — уточнил Медведев.

17 января пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев готов серьезно рассмотреть вопрос о возобновлении переговоров с Россией при соблюдении универсальных принципов международного права. Он уточнил, что речь идет об уважении к уставу ООН, уважении территориальной целостности и суверенитета, о принципе верховенства права, компенсации ущерба и гарантий того, что подобный конфликт не произойдет в будущем.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина, согласно ее законодательству, исключает для себя возможность переговоров с Россией.

Еще в сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев отказывается вести переговоры с Москвой, пока президентом России будет Владимир Путин. Он подчеркнул, что готов к диалогу, но уже «с другим президентом».