В Кремле отреагировали на заявления Киева о готовности к переговорам

Песков заявил, что Украина исключает для себя возможность переговоров с Россией

Украина исключает для себя возможность переговоров с Россией, если судить по украинскому законодательству. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Таким образом в Кремле отреагировали на заявление пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Сергея Никифорова о том, что Киев не отказывается от диалога с Москвой и готов серьезно рассмотреть вопрос о возобновлении переговоров при соблюдении универсальных принципов международного права.

«Но, судя по законодательству, Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров», — ответил пресс-секретарь Путина своему украинскому коллеге.

В свою очередь, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Киев будет готов к переговорам только в том случае, если соответствующие решение примут США. Он назвал нынешнюю позицию Киева абсурдной, объяснив, что на Украине действует законодательный запрет на ведение переговоров. Азаров обратил внимание, что при этом Зеленский выступает за проведение переговоров на базе ООН, выдвигая «какие-то абсолютно нереалистичные 10 пунктов».