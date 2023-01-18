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04:11, 18 января 2023Мир

Экс-премьер Украины назвал условие для готовности Киева к переговорам

Экс-премьер Украины Азаров заявил, что Киев будет готов к переговорам при решении США
Николай Азаров

Николай Азаров. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью газете «Известия» назвал условие для готовности Киева к переговорам по урегулированию ситуации на территории страны.

По мнению экс-премьера, Киев будет готов к переговорам только в том случае, если США примут соответствующие решение. «Пока не будет соответствующего решения США, не будет и переговоров», — заявил Азаров.

Он назвал нынешнюю позицию Киева по переговорам абсурдной. Азаров пояснил, что, с одной стороны, на Украине действует законодательный запрет на ведение переговоров, а с другой стороны, президент страны Владимир Зеленский выступает за проведение переговоров на базе ООН, выдвигая при этом «какие-то абсолютно нереалистичные 10 пунктов».

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил свою «формулу мира» в середине ноября прошлого года, выступая на саммите G20. Она состоит из 10 шагов, среди которых — прекращение боевых действий на Украине, а также обеспечение ядерной, энергетической и продовольственной безопасности страны.

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Марина Совина
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