Военный потенциал Великобритании оценили

Эксперт Дандыкин заявил о хорошем состоянии армии Британии

Сообщения о плачевном состоянии армии Великобритании несколько преувеличены: у страны есть собственный качественный атомный подводный флот, армия имеет боевой опыт, кроме того, оружие, поставленное Украине, вероятно, скоро будет замещено новым из США. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин.

«У Британии есть как качественное вооружение, так и не очень. Конечно, из-за Брексита и других событий армия страны не на первых рядах в мире, это точно. Да и флот уже не тот. Впрочем, сейчас Британия старается увеличивать военный бюджет и компенсировать недостатки. Кроме того, у страны есть много оружия США, как у главного их союзника, атомный подводный флот», — рассказал Дандыкин.

Он также напомнил, что танки Challenger, которые Великобритания планирует поставить Украине, далеко не самые современные и уже сняты с производства. Вероятно, что и другие устаревшие виды вооружения, отправленные ВСУ, будут заменены более современными аналогами из США.

«Сама армия Британии, в принципе, не очень большая, зато она имеет определенный боевой опыт, полученный во время совместных действий с американцами. Надо, кстати, сказать, что больше всего украинских военных обучает именно Великобритания», — добавил военный эксперт.

Британская армия находится в плачевном состоянии вопреки многомиллиардным инвестициям, признал глава парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд. Его слова приводит Sky News.