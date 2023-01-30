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12:33, 30 января 2023Силовые структуры

ФСБ задержала подростков за повреждение железной дороги в Подмосковье

ФСБ задержала троих подростков за повреждение железнодорожных путей в Подмосковье

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали троих восьмиклассников, которые повредили по заданию кураторов из мессенджера Telegram железнодорожные пути в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ведомства.

Задержанные подростки являются жителями подмосковного Чехова. По данным ФСБ, в мессенджере они вступили в контакт с неизвестными, которые им предложили денежное вознаграждение за повреждение объектов транспортной инфраструктуры РЖД. Кураторы передали российским подросткам инструкцию, в соответствии с которой школьники добрались до назначенного места на железнодорожном перегоне Курского направления и выполнили задание.

Несовершеннолетние засняли исполнение задания на видео телефонов для отправки кураторам, чтобы им заплатили деньги.

Решается вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности. В ФСБ напомнили, что их действия квалифицируются по статьям УК РФ о терроризме и диверсии, за которое предусмотрено максимальное наказание вплоть до пожизненного. К уголовной ответственности могут быть привлечены лица, достигших 14-летнего возраста, отметили в спецслужбе.

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Любовь Ширижик
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