Европе пообещали сдержанный рост экономики

Еврокомиссар Джентилони: сценарий «неизбежности рецессии и стагфляции» не воплотится

Рост экономики в странах ЕС будет сдержанным, рецессии в странах блока не ожидается. Такой прогноз дал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, его слова приводит ТАСС.

По его словам «уже ясно», что сценарий «неизбежности рецессии и стагфляции» не воплотится. «У нас будет много проблем, но не такого рода», — пообещал еврокомиссар. Джентилони уточнил, что речь идет о весьма ограниченном росте, который будет необходимо поддерживать.

Рецессию в еврозоне больше не ждут и аналитики Goldman Sachs. Эксперты предсказывают, что ВВП вырастет на 0,6 процента в этом году, прошлый прогноз предусматривал падение на 0,1 процента. Экономисты также считают, что инфляция снизится быстрее, чем предполагалось, примерно до 3,25 процента к концу 2023 года.

В недавнем заявлении Еврокомиссии говорится, что влияние санкций ЕC против России на экономику самой Европы пока остается незначительным и ограничено несколькими секторами. В декабре 2022-года агентство Bloomberg писало, что санкции ЕС обернулись трудностями с поставками древесины и драгоценных камней. Евросоюз принимает меры для смягчения экономических последствий санкций, отмечает издание. По состоянию на конец ноября одобрено более 150 национальных мер на общую сумму 525,5 миллиарда евро.