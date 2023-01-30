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10:53, 30 января 2023Путешествия

Россияне стали больше путешествовать на февральские праздники

Travelata.ru: отпуск в феврале планируют на 60 процентов больше россиян, чем в 2022 году

Фото: Shutterstock

Путешествие на предстоящие февральские праздники планируют на 60 процентов больше россиян, чем в прошлом 2022 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Travelata.ru.

По данным аналитиков, в 2023 году четыре выходных (с 23 по 26 февраля) позволили путешественникам спланировать небольшой отпуск. По словам директора по маркетингу интернет-магазина туров Олега Козырева, самыми популярными направлениями для поездки стали места внутри страны (22 процента), «так как это наиболее удобный и бюджетный вариант для короткой поездки». Тем не менее средний чек на поездки вырос на 35 процентов — до 50,8 тысячи рублей.

Также на февральские праздники большинство туристов (17 процентов) захотели отправиться в Таиланд — средний чек составил 219,5 тысячи рублей. «В 2022 году попасть на тайские курорты было гораздо сложнее — прямые рейсы отсутствовали, а правила въезда отпугивали туристов», — добавил Козырев.

Среди популярных направлений оказались Объединенные Арабские Эмираты и Турция — туда планируют отправиться 18 и 16 процентов россиян соответственно. Средний чек тура в ОАЭ вырос почти на 40 процентов до 170 тысяч рублей, в Турцию — на 49 процентов, до 106,3 тысячи рублей.

Ранее российским туристам предсказали максимально низкие цены на туры в ОАЭ: туроператор Space Travel предложил недельные туры в Дубай с вылетом из Москвы 29 января на рейсе авиакомпании Flydubai за 39,9 тысячи рублей на человека.

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Дарья Рыбак
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