Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:21, 27 января 2023Путешествия

Россиянам предсказали максимально низкие цены на отдых в ОАЭ

АТОР: россиянам предложили недельные туры в ОАЭ за 40 тысяч рублей

Фото: Jürgen Schwenkenbecher / picture alliance / Globallookpress.com

Российским туристам предсказали максимально низкие цены на туры в ОАЭ — до 10 февраля в популярной пляжной стране можно отдохнуть примерно за 40 тысяч рублей на человека. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, Space Travel предлагает россиянам недельную путевку в Дубай с вылетом из Москвы 29 января на рейсе авиакомпании Flydubai за 39,9 тысячи рублей на человека. В стоимость тура, помимо перелета и проживания в отеле, включены багаж до 20 килограммов, медицинская страховка и трансфер.

Недельные турпакеты с вылетом 29 января из Москвы в Дубай Emirates обойдутся отдыхающим дороже — в 55,8 тысячи рублей на человека. В эту цену входят проживание в отеле с завтраком, медстраховка, трансфер и сам перелет с горячим питанием на борту. Туристы также смогут взять в путешествие 30-килограммовый багаж.

Более того, россиянам, купившим путевку с перелетом Emirates, авиакомпания дарит бесплатное посещение трех достопримечательностей в Дубае.

Материалы по теме:
Париж Персидского залива Полиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
Париж Персидского заливаПолиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
13 октября 2018
«Лучше, чем Сочи» Как россияне облюбовали Дубай и научились отдыхать там за 30 тысяч рублей в месяц?
«Лучше, чем Сочи»Как россияне облюбовали Дубай и научились отдыхать там за 30 тысяч рублей в месяц?
12 июня 2021

При этом специалисты уже сейчас прогнозируют, что к концу февраля туры в ОАЭ минимум на 10–20 процентов дороже, чем в начале месяца. А с 23 февраля по 8 марта стоит ожидать рост стоимости туров до 30–40 процентов. «Дорожают не только авиабилеты, но и отели», — пояснили они.

Ранее сообщалось, что российским туристам стали доступны дешевые путевки на Мальдивы. За недельный отдых на излюбленном курорте богачей с вылетом 1 февраля россиянам нужно будет заплатить 150 тысяч рублей на двоих. Таким образом, тур на одного туриста, включая перелет, будет стоить 75 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Российские десантники уничтожили группу украинских диверсантов
Белый дом не увидел признаков завершения конфликта на Украине
Российский офицер объяснил неудачу ВСУ в попытке форсировать Днепр
Поджегшего релейный шкаф на железнодорожных путях россиянина арестовали
Доктор Мясников предложил любителям «кротовухи» отправиться к психиатру
Россияне устремились в одну из самых богатых стран Азии
В Европе решили создать параллельный рынок газа
Женщина четыре раза помешала возлюбленному сделать предложение руки и сердца
Министр обороны ФРГ потребовал компенсировать переданные Украине танки
Германия исключила поставку истребителей Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.