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15:23, 24 января 2023Путешествия

Россиянам стали доступны туры на Мальдивы за 75 тысяч рублей

АТОР: россиянам стали доступны туры на Мальдивы за 75 тысяч рублей на человека

Фото: Tang Lu / Globallookpress.com

Российским туристам стали доступны путевки на Мальдивы за 75 тысяч рублей на человека в феврале, включая перелет. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туроператоры фиксируют снижение стоимости туров на излюбленный курорт богачей и советуют россиянам не упускать возможность выгодно отдохнуть на островах. «Сейчас лучшее время для отдыха на Мальдивах в плане цен, — пояснили в Coral Travel. — Это объясняется скидками от большинства островных отелей и широким выбором полетных программ».

Так, к примеру, компания предлагает отечественным путешественникам выгодно отдохнуть на Мальдивах в январе. Десятидневная путевка с вылетом 28 января и размещением в отеле Heron Beach на острове Диффуши обойдется туристам в 180 тысяч рублей на двоих.

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Отмечается, что в феврале цены снизятся еще больше. За недельный отдых на Мальдивах с вылетом 1 февраля россиянам нужно будет заплатить 150 тысяч рублей на двоих. Таким образом, путевка на одного туриста, включая перелет, будет стоить 75 тысяч рублей.

При этом, по словам специалистов, если выбрать размещение в пятизвездочном отеле по системе «все включено», цена за отдых возрастет до 400 тысяч рублей.

Ранее в январе эксперты туротрасли выяснили, какие страны выбрали россияне для отдыха у моря на февральских праздниках. По данным аналитиков, лучшей страной для отпуска в указанный период туристы назвали Таиланд. Именно на него приходится 36,5 процента от всех проданных на февраль туров. На втором месте расположился Египет (23,5 процента), на третьем — Турция (около 12 процентов), далее — ОАЭ (7,5 процента).

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Фариза Бацазова
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