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08:23, 30 января 2023Россия

Россиянка избивала и морила голодом девятилетнего сына-отличника

Жительница Челябинской области избивала и морила голодом девятилетнего сына-отличника

РИА Новости/Наталья Селиверстова

Жительница поселка Береговой Челябинской области избивала и морила голодом девятилетнего сына-отличника. Об этом сообщается в Telegram-канале Ural Mash.

По информации издания, россиянка воспитывала ребенка без отца. Несмотря на то, что мальчик прилежно учился в школе, мать систематически пила и срывала на нем злость.

Ребенка хотели забрать у родительницы бабушка с дедушкой. Однако та пресекала любые попытки вмешательства в воспитание мальчика.

В последний раз женщина протащила сына за волосы, он убежал к соседям и провел у них несколько дней. На семью обратили внимание полицейские. Сейчас жительница Челябинской области может лишиться родительских прав. Пока же пострадавшего школьника увезли в центр помощи детям в Касли.

12 января сообщалось, что жительница Уфы жестоко избивала и морила голодом двух дочерей 9 и 12 лет, после чего сбежала. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

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Анна Щербакова
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