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12:44, 12 января 2023Россия

Россиянка жестоко избивала и морила голодом двух дочерей

Жительница Уфы жестоко избивала и морила голодом двух дочерей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жительница Уфы жестоко избивала и морила голодом двух дочерей 9 и 12 лет, после чего сбежала. Об этом в четверг, 12 января, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, детей у россиянки из-за издевательств забирали систематически, но каждый раз она доказывала, что исправилась. Проживала семья в комнате в коммунальной квартире. Женщина пила, водила мужчин и не занималась воспитанием девочек.

Однажды громкий плач ребенка услышали соседи и вызвали полицию. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили детей одних дома, холодильник был пуст. Старшая дочь, вся в синяках и кровоподтеках, пряталась несколько часов в туалете, потому что последний раз мать расцарапала ей лицо, пишет Mash.

Вместе с сестрой ее увезли в интернат. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что несколько месяцев 42-летний житель Удмуртии бил четырехлетнего и пятилетнего сыновей по голове пластиковым веником, пинал их ногами и наносил удары кулаками, а также бросил одного из детей об спинку кровати.

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Евгения Куликова
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