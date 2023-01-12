Россиянка жестоко избивала и морила голодом двух дочерей

Жительница Уфы жестоко избивала и морила голодом двух дочерей

Жительница Уфы жестоко избивала и морила голодом двух дочерей 9 и 12 лет, после чего сбежала. Об этом в четверг, 12 января, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, детей у россиянки из-за издевательств забирали систематически, но каждый раз она доказывала, что исправилась. Проживала семья в комнате в коммунальной квартире. Женщина пила, водила мужчин и не занималась воспитанием девочек.

Однажды громкий плач ребенка услышали соседи и вызвали полицию. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили детей одних дома, холодильник был пуст. Старшая дочь, вся в синяках и кровоподтеках, пряталась несколько часов в туалете, потому что последний раз мать расцарапала ей лицо, пишет Mash.

Вместе с сестрой ее увезли в интернат. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что несколько месяцев 42-летний житель Удмуртии бил четырехлетнего и пятилетнего сыновей по голове пластиковым веником, пинал их ногами и наносил удары кулаками, а также бросил одного из детей об спинку кровати.