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12:00, 8 декабря 2022Россия

Россиянин месяцами бил детей по голове пластиковым веником

Житель Удмуртии несколько месяцев избивал детей веником и кулаками

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россиянин несколько месяцев избивал собственных детей и устраивал им скандалы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской республики.

С июля по сентябрь 2022 года 42-летний житель Красногорского района (Удмуртия) бил четырехлетнего и пятилетнего сыновей по голове пластиковым веником, пинал их ногами и наносил удары кулаками, а также бросил одного из детей об спинку кровати.

Россиянина признали виновным в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с детьми, ему назначили наказание в виде 180 часов обязательных работ. Приговор суда в законную силу еще не вступил.

Ранее многодетная мать из Алтайского края получила четыре года колонии общего режима за издевательства над детьми. Все пособия на их содержание женщина тратила на алкоголь.

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Варвара Родикова
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