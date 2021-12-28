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Многодетная россиянка получила срок за истязания детей

В Алтайском крае 35-летняя россиянка получила за истязания детей четыре года колонии

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Алтайском крае многодетная 35-летняя россиянка получила четыре года за истязания детей, срок она будет отбывать в колонии общего режима. Об этом во вторник, 28 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Елена Коновалова.

Как установил суд, у осужденной из Калманского района восемь детей в возрасте от года до 16 лет. За младшими детьми ухаживали старшие девочки, которые убирали в избе и готовили еду. Старшие сыновья следили за хозяйством и собирали хворост, чтобы поддерживать в холодное время в доме тепло — мать дрова не закупала. Впрочем, еду и одежду для детей она также не приобретала.

Фактически дети выживали за счет подаяний от неравнодушных односельчан. Все детские пособия женщина тратила на алкоголь, который употребляла регулярно и в больших количествах. Находясь в пьяном состоянии, она истязала детей, била их и причиняла психические страдания. Чаще других страдали старшие дочери, которых она регулярно выгоняла из дома, в том числе без одежды и обуви. Кроме того она заставляла одну из них употреблять алкоголь.

В ходе расследования выяснилось, что женщина совершала свои противоправные действия как минимум с июня 2020 года по май 2021 года. В это же время она была уличена в краже денег у своей приятельницы. Своей вины в инкриминируемых ей преступлениях женщина не признала.

13 сентября сообщалось, что в Санкт-Петербурге женщина била своих детей деревянной палкой и привязывала их к цепи.

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Владимир Седов
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