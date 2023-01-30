Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:17, 30 января 2023Россия

Россиянин шел по улице и обварился кипятком

Житель Санкт-Петербурга обварился кипятком из-за коммунальщиков

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Житель Петербурга обварился кипятком из-за коммунальщиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Как сообщили в «Теплосети», россиянин шел по улице и оказался в районе коммунальной аварии, где его окатило кипящей водой из трубы. Уточняется, что инцидент произошел в районе улицы Бассейной.

Пострадавшего доставили в НИИ Скорой помощи, но после обследования мужчина отказался от госпитализации и отправился лечиться домой.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде двое рабочих упали в яму с кипятком и обварились насмерть. Несчастный случай произошел, когда рабочие спускались в подвал, чтобы перекрыть задвижку, под ними сломалась ветхая деревянная лестница.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В ДНР рассказали о продвижении российских сил в Артемовске
В Турции заявили о возможности разделить заявки Финляндии и Швеции по НАТО
Назван указывающий на рак шейки матки безобидный симптом
Китай пригрозил США ответом на ущемление прав своих компаний из-за Украины
В приграничный российский регион стянут дополнительные силы Минобороны
Медведев впервые с 2019 года покинул десятку лучших рейтинга ATP
Саеву обругали в сети за фото с 13-летней сестрой в откровенных нарядах в ОАЭ
Десятки рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Концерты группы ДДТ вновь отменили в трех городах
Массовая авария на МКАД попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.