Россиянин шел по улице и обварился кипятком

Житель Санкт-Петербурга обварился кипятком из-за коммунальщиков

Житель Петербурга обварился кипятком из-за коммунальщиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Как сообщили в «Теплосети», россиянин шел по улице и оказался в районе коммунальной аварии, где его окатило кипящей водой из трубы. Уточняется, что инцидент произошел в районе улицы Бассейной.

Пострадавшего доставили в НИИ Скорой помощи, но после обследования мужчина отказался от госпитализации и отправился лечиться домой.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде двое рабочих упали в яму с кипятком и обварились насмерть. Несчастный случай произошел, когда рабочие спускались в подвал, чтобы перекрыть задвижку, под ними сломалась ветхая деревянная лестница.