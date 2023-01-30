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16:02, 30 января 2023Россия

Минобороны заявило о работе специалистов США над усилением свойств коронавирусов

Минобороны сообщило о работе специалистов США над усилением свойств коронавирусов

Фото: Shutterstock

Специалисты американской компании Ecohealth Alliance с 2015 года работают над усилением свойств коронавирусов и механизмом их передачи от животных к человеку. Об этом 30 января заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, его слова приводит ТАСС.

По утверждению представителя Минобороны, в Бостонском университете проводят работы по усилению патогенных свойств возбудителя COVID-19, которые реализуются на средства бюджета США.

«Полученные нами документы управления по снижению угрозы Минобороны США подтверждают, что с 2015 года специалистами указанной компании проводилось изучение разнообразия популяции летучих мышей, поиск новых штаммов коронавирусов, механизмов их передачи от животных человеку», — сообщил Кириллов.

По его словам, во время изучения зоонозных вирусов в Юго-Восточной Азии сотрудниками Ecohealth Alliance рекомендовалось в случае получения вирусов с усиленными более чем в десять раз свойствами передачи или патогенности в сравнении со штаммом природного происхождения немедленно прекратить работы и сообщить о случившемся в Национальный институт аллергологии и инфекционных заболеваний США и соответствующий совет по биобезопасности.

В июле 2022 года Минобороны опубликовало данные о работе биолабораторий на Украине, согласно которым страна является полигоном для испытаний биологического оружия Германии и США. Тогда Кириллов заявлял, что часть экспериментов проводилась на солдатах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Варвара Родикова
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