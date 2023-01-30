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21:14, 30 января 2023Россия

В граничащем с Украиной регионе два дома получили повреждения при обстреле

Глава Курской области Старовойт: в деревне Поповка два дома повреждены при обстреле ВСУ

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

В Рыльском районе Курской области в деревне Поповка два дома получили повреждения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор приграничного региона Роман Старовойт.

«Не менее 20 прилетов зафиксировано в окрестностях деревни Поповка на границе с Сумской областью. Самое главное — пострадавших нет», — уточнил он.

Глава Курской области рассказал, что попадания осколков произошли по фасадам, заборам, крышам, один из снарядов повредил сарай. Губернатор добавил, что после оценки нанесенного ущерба жителям пострадавших домов будет оказана помощь.

Старовойт также заявил, что при обстреле была повреждена линия электропередач, в ближайшее ремонтные бригады приступят к устранению последствий.

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Марина Совина
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