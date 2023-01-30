Глава приграничного региона России сообщил о повреждении ЛЭП после обстрела ВСУ

Глава Курской области Старовойт сообщил о повреждении ЛЭП после обстрела ВСУ

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области была повреждена линия электропередачи (ЛЭП) в Рыльском районе этого приграничного региона России. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам Старовойта, пострадавших при обстреле нет. Однако он отметил, что осколками от двадцати выпущенных по району снарядов ВСУ были повреждены жилые дома.

«Есть попадания по фасадам, крышам, заборам. На одном из участков снаряд попал в сарай. После оценки нанесенного ущерба обязательно поможем жителям пострадавших домов», — сообщил Старовойт.

Также сегодня ВСУ дважды обстреляли Белгородскую область. В результате обстрела двое мужчин получили контузию.