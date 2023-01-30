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13:50, 30 января 2023Бывший СССР

Лавров заявил о превращении Киева в инструмент для уничтожения русских

Лавров заявил о постепенном превращении Киева в инструмент для уничтожения русских

Фото: Reuters

Киев постепенно превращается в инструмент для уничтожения русских. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лаврова на совместной пресс-конференции с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы выступаем за то, чтобы мировое сообщество осознало всю глубину происходящих явлений и со всей серьезностью отнеслось к многочисленным предложениям, которые звучали и на европейском континенте, а сейчас звучат и в глобальном контексте, о необходимости подхода к обеспечению безопасности исключительно на основе равной и неделимой безопасности для всех и каждого», — заявил дипломат.

Ранее Лавров заявил, что Москва и Исламабад договорились продолжать оказывать друг другу поддержку в борьбе с терроризмом. Он также присоединился к соболезнованиям относительно теракта в Пешаваре, произошедшего 30 января. Он намекнул на то, что Запад может сотрудничать с террористами, обвинив эти страны в «заигрывании» с боевиками.

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Виктория Кондратьева
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