Лавров заявил о превращении Киева в инструмент для уничтожения русских

Лавров заявил о постепенном превращении Киева в инструмент для уничтожения русских

Киев постепенно превращается в инструмент для уничтожения русских. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лаврова на совместной пресс-конференции с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы выступаем за то, чтобы мировое сообщество осознало всю глубину происходящих явлений и со всей серьезностью отнеслось к многочисленным предложениям, которые звучали и на европейском континенте, а сейчас звучат и в глобальном контексте, о необходимости подхода к обеспечению безопасности исключительно на основе равной и неделимой безопасности для всех и каждого», — заявил дипломат.

Ранее Лавров заявил, что Москва и Исламабад договорились продолжать оказывать друг другу поддержку в борьбе с терроризмом. Он также присоединился к соболезнованиям относительно теракта в Пешаваре, произошедшего 30 января. Он намекнул на то, что Запад может сотрудничать с террористами, обвинив эти страны в «заигрывании» с боевиками.