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14:09, 30 января 2023Мир

Лавров обвинил Запад в заигрывании с террористами

Лавров: Россия и Пакистан сотрудничают в борьбе с терроризмом, а Запад с ними заигрывает

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Москва и Исламабад договорились продолжать оказывать друг другу поддержку в борьбе с терроризмом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари. Цитату приводит корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

«Мы решили продолжить прагматичное партнерское взаимодействие на антитеррористическом направлении, как по двусторонней линии — у нас есть соответствующие рабочие группы на уровне заместителей министров, — так и в многосторонних форматах, прежде всего в ООН и ШОС», — подчеркнул министр.

Лавров также присоединился к соболезнованиям относительно теракта в Пешаваре, произошедшего 30 января. Он намекнул на то, что Запад может сотрудничать с террористами, обвинив эти страны в «заигрывании» с боевиками.

В результате взрыва в мечети в Пакистане погибли не менее 25 человек. Еще 120 получили ранения.

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Валентина ШварцманВиктория Кондратьева
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