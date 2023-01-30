Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане возросло

Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане возросло до 25

Число погибших при взрыве в мечети в пакистанском городе Пешавар возросло до 25. Об этом сообщает телеканал Geo со ссылкой на официальные лица.

По их словам, по меньшей мере 120 человек получили ранения. Эту информацию подтвердил заместитель комиссара Пешавара Шафи Улла Хан.

Взрыв в мечети произошел в понедельник, 30 января, во время утренней молитвы. По данным силовых структур, теракт устроил террорист-смертник. Он находился в первом ряду во время молитвы. После взрыва часть здания обрушилась, и несколько человек, предположительно, оказались под завалами.

Ранее сообщалось о 17 погибших и 90 пострадавших.