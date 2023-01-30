Стало известно о погибших после взрыва в мечети в Пакистане

В результате взрыва в мечети в пакистанском Пешаваре погибли не менее 17 человек

В результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар погибли не менее 17 человек. Об этом стало известно РИА Новости.

Отмечается, что число пострадавших достигло 90. Медики утверждают, что более 10 пострадавших, доставленных в больницы, находятся в критическом состоянии.

По некоторым данным, теракт совершил террорист-смертник. Как заявил в интервью Reuters представитель местной полиции Сикандар Хан, во время взрыва в мечети было много людей, пришедших на молитву. По его словам, часть здания обрушилась, под обломками до сих пор находятся несколько человек.

В конце 2022 года сообщалось, что пакистанская армия решила ликвидировать местное ответвление афганских талибов «Техрик-и-Талибан Пакистан» (запрещенная в России террористическая организация), из-за серии совершенных ими терактов. Радикалы разорвали шестимесячное соглашение о прекращении огня с правительством и возобновили нападения, в основном направленные против сил безопасности.

